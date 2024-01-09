Россиянин присвоил предназначенные на взятки силовикам 12 миллионов рублей

В Тюмени мужчина присвоил 12 миллионов рублей, переданные на подкуп силовиков

Калининский районный суд Тюменской области вынес обвинительный приговор 43-летнему Дмитрию К., присвоившему более 12 миллионов рублей, переданные ему для подкупа влиятельных сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региона.

Подсудимый признан виновным в особо крупном мошенничестве и осужден на пять лет лишения свободы условно. Из материалов уголовного дела следует, что мужчина выступил посредником при передаче взяток за прекращение расследования против директора фонда капитального строительства Ямало-Ненецкого автономного округа Виктора Калашникова, привлеченного к уголовной ответственности в сентябре 2018 года за махинации с бюджетными средствами в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Дмитрий К. убедил супругу Калашникова в том, что у него есть «крутые связи в высших кругах очень влиятельных столичных силовиков», способных забрать уголовное дело в Москву и прекратить его за 120 миллионов рублей. Однако женщина отказалась от столь дорогой «услуги» и за 20 миллионов рублей стала добиваться изменения меры пресечения мужу на домашний арест. Когда Калашникова выпустили из СИЗО Дмитрий К. присвоил 12,8 миллиона рублей, переданных ему женщиной на взятки.

Калашников был осужден летом 2020 года за растрату бюджетных средств на семь лет колонии строгого режима, позже против него было возбуждено новое уголовное дело по вновь вскрывшимся фактам его злоупотреблений.