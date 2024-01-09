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14:41, 9 января 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина расправился с пожилой супружеской парой

В Бурятии задержали соседа, избившего до смерти пожилую супружескую пару

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Бурятии задержали 48-летнего мужчину за расправу над 69-летней пенсионеркой и ее 70-летним супругом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант жил с подругой в Закаменске. В ночь на 3 января он встретил у подъезда пожилого соседа и пошел к нему в гости. Мужчины выпивали, однако вскоре поссорились. Тогда гость стал избивать кулаками и твердым предметом пенсионера по голове. Жена потерпевшего заметила происходящее и попыталась вызвать полицию, но нападавший отнял у нее телефон и также избил ее. Супружеская пара не выжила.

Фигурант хотел скрыть причастность к преступлению: он устроил в квартире беспорядок, инсценировал разбойное нападение и в руку соседа вложил нож. Отмечается, что он забрал у пары несколько телефонов. Через несколько дней родственники пенсионеров нашли их без признаков жизни.

Правоохранители осмотрели квартиру и заметили, что ценные вещи остались на своих местах, также они заметили банковскую карту нападавшего. Кроме того, несколько свидетелей подтвердили, что задержанный заходил в квартиру пары. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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