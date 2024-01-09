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18:52, 9 января 2024Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

В WhatsApp появится функция создания и редактирования стикеров

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp станет доступна новая функция, которая позволит создавать и редактировать стикеры в приложении. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что в мессенджере появится опция, благодаря которой пользователи смогут создавать стикеры в приложении. Кроме того, как отметили эксперты WABetaInfo, пользователям также станет доступна возможность редактировать уже существующие изображения.

«Функция создания стикеров в WhatsApp, а также инструмент для удаления фона позволят пользователям быстро создавать и редактировать стикеры без использования сторонних инструментов», — подчеркнули в WABetaInfo.

Новая опция уже доступна некоторым бета-тестировщикам, которые установили последнюю версию WhatsApp для iOS из приложения TestFlight. Ожидается, что в ближайшее время функция будет доступная широкому кругу пользователей.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям устройств на базе Android просматривать видео и слушать музыку вместе с собеседниками во время демонстрации экрана во время видеозвонков.

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      Олег Давыдов
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