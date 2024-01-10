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19:25, 10 января 2024Ценности

Леопардовый принт вновь вернулся в моду

New York Post: леопардовый принт вновь вернулся в моду в 2024 году

Фото: Oleg Ivanov / Unsplash

Одежда, обувь и аксессуары с леопардовым принтом вновь вернулись в моду в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post.

Блогерша Софи Коэн из Нью-Йорка объяснила популярность леопардовой расцветки ее универсальностью. По словам девушки, такой принт можно включить в гардероб человека с любым стилем. «Леопард заставляет меня чувствовать себя такой уверенной, сексуальной и гламурной (...) Я думаю, что в нем есть что-то очень панк-роковое, как в 90-х», — заявила она.

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Тенденции уже последовали знаменитости, в том числе певица Рианна, выбравшая леопардовую шубу, а модель Эмили Ратаковски предпочла платье с упомянутой расцветкой. Кроме того, леопардовый головной убор надевала и поп-исполнительница Дженнифер Лопес. В то же время бренд Adidas выпустил кеды Sambas с леопардовым принтом.

Ранее в январе стилист и дизайнер Юлия Логвинова назвала главные тренды зимы — 2023-2024. Так, актуальными оказались натуральная кожа и мех. Популярными стали платья, юбки, жилеты, браслеты и чокеры из этих материалов.

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      Карина Черных
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