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04:00, 10 января 2024Забота о себе

Мужчина признался жене в фетише и получил неожиданный результат

Фото: Manki Kim / Unsplash

Психотерапевт Памела Коннолли считает, что супруги с разными сексуальными интересами могут остаться вместе, если научатся приходить к компромиссам в процессе переговоров. Такими соображениями она поделилась с мужчиной, который признался жене в своем фетише и получил неожиданный для себя результат, пишет The Guardian.

По словам обратившегося к Коннолли мужчины, он всегда любил массажировать жене стопы. Однако когда мужчина признался, что он испытывает сексуальное возбуждение от ног, она перестала разрешать ему делать это. «Как будто когда я рассказал, что получаю от этого удовольствие, она сочла игру нечестной и вышла из нее. И ничего, если бы честно так и сказала, но она воздвигла между нами стену. Массаж стоп был способом связи между нами, а фетиш никуда не уйдет, да я этого и не хочу», — отметил муж. Он добавил, что секс в паре всегда происходит на условиях жены и что он устал от такого подхода.

Коннолли отметила, что без понимания и поддержки со стороны супруги мужчина продолжит чувствовать себя несчастным. «Но иногда отстранение или избегающее поведение со стороны партнера связано с недостатком информации, страхом, что его самого не примут. Вашей жене может быть некомфортно и неловко переосмыслять собственную роль в вашем эротическом интересе к ногам», — предположила психотерапевт, предложив открыто и доброжелательно поговорить с супругой и попытаться прийти к взаимопониманию и пониманию ее собственных нужд.

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Ранее Коннолли написала, что при проблемах с потенцией нужно лечиться, а не заводить роман на стороне. Такой совет получила женщина, которая пожаловалась на интимную жизнь с мужем и заявила, что хочет изменить ему.

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      Александра Лисица
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