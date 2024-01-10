Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:46, 10 января 2024Из жизни

Самый сильный подросток России погиб в аварии

Самый сильный подросток России Сергей Батяев погиб в ДТП в Башкирии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самый сильный подросток России, абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб на 17-м году жизни в ДТП в Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

Авария произошла в понедельник, 8 января, на 1356-м километре трассы М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого был Батяев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.

Водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали, 42-летний водитель фуры не пострадал. Батяев скончался в больнице спустя сутки.

Отец подтвердил гибель Батяева на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что прощание с подростком состоится 11 январе в городе Октябрьский на территории спортивной школы.

По данным ТАСС, несовершеннолетний приобрел автомобиль за день до аварии.

В 11 лет Батяев стал победителем Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ» (Российского движения школьников). Также он является абсолютным чемпионом по воркауту Всероссийских пляжных игр и многократным победителем республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Юрия Гагарина по физкультуре. В 2019 году его признали самым сильным подростком России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      У летевшей в Москву тайской актрисы украли вещи на сотни тысяч рублей

      Российский врач привязал пенсионера с пневмонией к кровати обрывками простыни

      Члены банды из 90-х предстали перед судом за расправы

      Украина получит бронетранспортеры M577 от Литвы

      Названо идеальное время прогревания машины в мороз

      Женщина испугалась проблем со здоровьем и сбросила 136 килограммов

      Ледяная глыба упала на голову россиянке

      Гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок вырос

      Россиянам дали советы при замерзании в квартире из-за соседей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости