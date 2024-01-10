Самый сильный подросток России погиб в аварии

Самый сильный подросток России Сергей Батяев погиб в ДТП в Башкирии

Самый сильный подросток России, абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб на 17-м году жизни в ДТП в Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

Авария произошла в понедельник, 8 января, на 1356-м километре трассы М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого был Батяев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.

Водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали, 42-летний водитель фуры не пострадал. Батяев скончался в больнице спустя сутки.

Отец подтвердил гибель Батяева на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он также сообщил, что прощание с подростком состоится 11 январе в городе Октябрьский на территории спортивной школы.

По данным ТАСС, несовершеннолетний приобрел автомобиль за день до аварии.

В 11 лет Батяев стал победителем Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ» (Российского движения школьников). Также он является абсолютным чемпионом по воркауту Всероссийских пляжных игр и многократным победителем республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Юрия Гагарина по физкультуре. В 2019 году его признали самым сильным подростком России.