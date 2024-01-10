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20:25, 10 января 2024Бывший СССР

Тела экс-замгенпрокурора Украины и ее дочери нашли в Киеве

ZN.UA: тела экс-замгенпрокурора Украины Колинько и ее дочери нашли в Киеве
архивное фото

архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-заместителя генпрокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу нашли без признаков жизни в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» (ZN.UA) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что женщин обнаружили в их квартирах. По данным издания, экс-замгенпрокурора нашли в среду, 10 января, когда сотрудники ЖЭКа взломали двери жилья при полиции. Работников ЖЭКа вызвали соседи, которые пожаловались, что накануне по стояку текла вода, а владельцы не открывали.

На месте произошедшего работает следственно-оперативная группа и эксперты. Как пишет ZN.UA, 71-летняя Ольга Колинько много лет тяжело болела и не выходила на улицу. За ней ухаживала дочь, обнаруженная в соседней квартире, которой владела семья.

Колинько два раза занимала пост заместителя генпрокурора Украины: с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 годы. С 2001 по 2003 год она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при экс-президенте страны Леониде Кучме.

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      Кристина Есикова
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