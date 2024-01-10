В Польше назвали арест бывшего главы МВД путем к анархии и диктатуре

RMF24: в Сейме Польши назвали арест экс-главы МВД Каминьского путем к диктатуре

Арест бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика является путем к диктатуре. С таким заявлением в интервью радиостанции RMF24 выступил депутат польского Сейма от партии «Право и справедливость» и экс-министр иностранных дел Павел Яблоньский.

«Такие прецеденты — это путь к анархии и диктатуре», — подчеркнул парламентарий.

Яблоньский также назвал незаконным арест политиков в Президентском дворце, проникновение в который было осуществлено без выдачи судом ордера. «Интересно, как полиция проникла в Президентский дворец с нарушением процедур?» — добавил он.

10 января польская полиция задержала Каминьского и Вонсика в президентском дворце в Варшаве во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды. Их признали виновными в превышении полномочий по делу, касающемуся событий 2007 года. В 2015 году президент Дуда амнистировал политиков, однако нынешние польские власти заверяют, что глава государства не имел права этого делать.