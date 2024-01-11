Известный в России юморист рассказал о службе в армии Израиля

Стендап-комик Аксельрод рассказал, что служит в израильской армии

Известный в России юморист Илья Аксельрод, живущий в Израиле, заявил о службе в армии этой страны. О том, какие обязанности он выполняет, он рассказал в выпуске подкаста «Наши в Израиле», доступном на YouTube.

Аксельрод объяснил, что служит в командовании тыла. По его словам, в задачи этого вида войск входит помощь гражданскому населению. Кроме того, подчеркнул стендап-комик, они обеспечивают связь тыла с армией.

Сам юморист служит в отделе, который занимается разъяснительной работой с гражданами из стран бывшего СССР. «Мне очень нравится эта работа: я пишу сценарии, снимаю, монтирую видеоролики, где мы пытаемся всяческими путями (...) доносить информацию», — отметил он. Аксельрод добавил, что создает контент в основном на русском языке.

Аксельрод с шести лет жил в Израиле. Он играл в Израильской лиге КВН. Позднее комик познакомился с юмористом Семеном Слепаковым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), благодаря которому принял участие в шоу «Comedy Баттл» в 2012 году и дошел до финала. Также Аксельрод участвовал в Comedy Club. В настоящее время выступает со стендапом в Израиле.