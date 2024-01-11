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13:14, 11 января 2024Бывший СССР

Молдавия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге армий

Молдавия заняла 144 место из 145 в рейтинге армий Global Firepower Index
СюжетУчения НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавия заняла предпоследнее, 144 место из 145 в мировом рейтинге армий. Об этом сообщает сайт Global Firepower Index.

Первое место в рейтинге заняли США, на втором расположилась Россия, следом идут армии Китая, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Японии, Турции, Пакистана и Италии. Украина оказалась на 18 месте.

Молдавский политолог Александр Кориненко уточнил, что страна продолжает падение в рейтинге. «Даже Исландия, где армия 250 человек (береговая охрана и спецназ) сильнее, чем мы. Больше всего меня волнует тот факт, что расходы на армию растут, а результата нет», — заявил он.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что республика желает участвовать в международных миссиях НАТО, «а также в учениях, которые укрепили бы оперативную совместимость со странами альянса».

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