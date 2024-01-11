Названы способы защититься от паразитов в рыбе

Гастроэнтеролог Тимощенко: речную рыбу нужно подвергать термической обработке

Употребление в пищу речной рыбы часто становится причиной заражения паразитами, предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Способ защититься от паразитов в такой рыбе она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Тимощенко, речную рыбу нужно обязательно подвергать термической обработке: варить, тушить или запекать. «Крайне осторожно нужно быть с речной рыбой в связи с возможными рисками паразитарных инвазий, что требует обязательной термической обработки. Речная рыба требует особого внимания и ввиду наличия мелких костей», — объяснила она.

Врач уточнила, что из-за мелких костей особенно аккуратно речную рыбу нужно есть детям и пожилым людям, а также лицам с нарушениями глотания.

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