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14:39, 11 января 2024Экономика

Продажи электромобилей в мире установили новый рекорд

Reuters: в 2023 году продажи электромобилей в мире выросли до 13,6 млн штук

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В 2023 году продажи электромобилей в мире выросли на 31 процент и достигли 13,6 миллиона штук. Об установленном рекорде со ссылкой на аналитиков Rho Motion сообщает Reuters.

В декабре 2023 года мировые продажи электромобилей достигли месячного рекорда в 1,5 миллиона единиц. Полностью электрических (battery electric vehicle, BEV) за год продали 9,5 миллиона, а гибридных (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV).
— 4,1 миллиона единиц.

Мировые продажи автомобилей с электрическим двигателем и гибридов в 2023 году росли медленнее, чем в 2022-м (31 против 60 процентов). В следующем году, отметили эксперты, объемы реализации вырастут на 25-30 процентов.

«Темпы роста замедляются, но это то, что ожидалось на таких растущих рынках», — пояснил менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер.

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В США и Канаде продажи электрокаров выросли на 50 процентов, в Китае — на 15, а в Европе — на 27 процентов. В России объемы реализации новых электрокаров увеличились до 14,9 тысячи единиц (плюс 290 процентов год к году).

В четвертом квартале 2023 года американская компания Tesla впервые уступила лидерство своему конкуренту, китайскому автопроизводителю BYD, по количеству проданных электромобилей. За три месяца компания Илона Маска реализовала 484 507 электромобилей (плюс 11 процентов), а BYD — 526 409 машин.

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      Вячеслав Агапов
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