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19:54, 11 января 2024Культура

Режиссер «Доктора Кто» снимет продолжение «Звездного пути»

Режиссер «Доктора Кто» Хэйнс снимет фильм по вселенной «Звездного пути»

Фото: Lia Toby / Getty Images

Британский режиссер Тоби Хэйнс, работавший над сериалами «Доктор Кто» и «Шерлок», снимет новый полнометражный фильм по вселенной «Звездного пути». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Действие картины будут происходить за несколько десятилетий до соыбтий, показанных в полнометражном фильме Джей Джей Абрамса 2009 года. Сценарий продолжения напишет Сет Грэм-Смит, Абрамс выступит в качестве продюсера нового фильма.

В 2021 году канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном телесериале «Звездный путь», отправился в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin.

«Звездный путь», или «Стартрек», — научно-фантастическая медиафраншиза о путешествиях в космосе. Продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс перезапустил серию: в 2009, 2013 и 2016 годах вышли новые полнометражные фильмы, в которых капитана Кирка сыграл актер Крис Пайн.

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