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11:09, 11 января 2024Силовые структуры

Замглавы Барнаула задержали за миллионную взятку от бизнесмена

СКР: замглавы Барнаула задержали за взятку в два миллиона рублей от бизнесмена

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержали за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в 2020 году мужчина на должности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города получил вознаграждение от бизнесмена. Сумма взятки составила 2 миллиона рублей. За это фигурант должен был оказывать общее покровительство возглавляемым предпринимателем предприятиям. Отмечается, что бизнесмен оказывал услуги пассажирских перевозок. Подозреваемый помог ему заниматься пассажироперевозками по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие автобусов, позволяющих осуществлять на них городские пассажирские перевозки.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Следователи уже провели обыски в квартире и на месте работы задержанного. Против взяткодателя также было возбуждено дело.

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      Екатерина Кашурникова
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