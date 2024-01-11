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15:21, 11 января 2024Бывший СССР

Зеленский не увидел пользы для Украины в прекращении огня

Президент Украины Зеленский: прекращение огня будет выгодно только для России

Фото: Nick Carey / Inna Varenytsia

Временное прекращение огня будет выгодно для России, а не Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом во время визита в Таллин. Трансляция доступна на Youtube.

«Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу», — считает украинский лидер. Он добавил, что в ближайшее время Киев не планирует делать паузу в боевых действиях.

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      Глеб Палехов
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