Американец нашел биологическую мать в российском регионе спустя 23 года

Mash: американец нашел биологическую мать спустя 23 года в Нижегородской области

Американец спустя 23 года после разлуки нашел биологическую мать в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, 25-летний Гленн Вебер (раннее — Михаил) родился в российской семье в 1999-м году. Матери пришлось отдать ребенка на усыновление из-за проблем с деньгами. Приемными родителями стали жители американского штата Огайо. Они не скрывали от Гленна, что между ними нет биологического родства.

В какой-то момент мужчина решил найти свою настоящую мать. Сначала ему удалось выйти на связь с братом, после чего — с матерью и сестрой. Оказалось, что все трое живут в Заволжье. Сейчас потерянный родственник копит деньги, чтобы отправиться в российский регион и воссоединиться с семьей.

Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Великобритании Кэролайн Харрис-Грей, брошенная матерью в младенчестве, воссоединилась с братом и сестрой спустя полвека. Для помощи в поисках родственников женщина обратилась в телевизионную программу.