Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:18, 12 января 2024Из жизни

Американец нашел биологическую мать в российском регионе спустя 23 года

Mash: американец нашел биологическую мать спустя 23 года в Нижегородской области

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Американец спустя 23 года после разлуки нашел биологическую мать в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, 25-летний Гленн Вебер (раннее — Михаил) родился в российской семье в 1999-м году. Матери пришлось отдать ребенка на усыновление из-за проблем с деньгами. Приемными родителями стали жители американского штата Огайо. Они не скрывали от Гленна, что между ними нет биологического родства.

В какой-то момент мужчина решил найти свою настоящую мать. Сначала ему удалось выйти на связь с братом, после чего — с матерью и сестрой. Оказалось, что все трое живут в Заволжье. Сейчас потерянный родственник копит деньги, чтобы отправиться в российский регион и воссоединиться с семьей.

Ранее сообщалось, что 54-летняя жительница Великобритании Кэролайн Харрис-Грей, брошенная матерью в младенчестве, воссоединилась с братом и сестрой спустя полвека. Для помощи в поисках родственников женщина обратилась в телевизионную программу.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заключила исторический договор в сфере безопасности с Британией. Что вошло в соглашение?

      Беспилотник атаковал базу США в Сирии

      Приостановившая карьеру Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок

      В «Москвариуме» рассказали о непростых родах косатки Наи

      В Россию решили привезти тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

      Россиянин выжил после нападения сожительницы с ножом

      Кристен Стюарт снялась в оголяющем тело наряде и грязных носках для журнала

      Британия отказалась от прямого участия в конфликте на Украине

      Звезда популярного шоу на ТНТ заявила об усталости от юмора

      Россиянам раскрыли самые дешевые направления для путешествий в январе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости