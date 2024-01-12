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17:44, 12 января 2024Культура

В самом популярном клипе «Танцев Минус» нашли ЛГБТ-пропаганду

Таганский суд нашел ЛГБТ-пропаганду в клипе «Город» группы «Танцы Минус»
архивное фото

архивное фото . Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей телевизионный холдинг «Ред Медиа» за показ клипа на песню «Город» группы «Танцы Минус». Как сообщает «Газета.ру», в ролике была обнаружена ЛГБТ-пропаганда (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

«Музыкальный клип "Танцы минус — Город" содержит информацию (визуальную), отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — говорится в постановлении суда.

Поводом для рассмотрения клипа судом стала присутствующая в видео сцена поцелуя между двумя девушками. Как подчеркивается в постановлении, суд учитывал некую классификацию поцелуев, разделяющую их на социальные и чувственные, которые в свою очередь делятся в зависимости от стоящих за ними чувств. Как именно определялись чувства целующихся героинь клипа на песню «Город», не уточняется.

В свою очередь, представлявший интересы холдинга «Ред Медиа» адвокат заявил о несогласии с решением суда. Он объяснил поцелуй героинь радостью от хорошей погоды, пейзажей Санкт-Петербурга и красоты вокалиста «Танцев Минус» Вячеслава Петкуна, а клип «Город» назвал пропагандирующим любовь к России.

Песня «Город» является одной из самых известных композиций «Танцев Минус». Клип на нее, вышедший в 1999 году, как утверждает официальный сайт группы, стал тем прорывом, который привел коллектив к всероссийской популярности.

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      Евгений Шульгин
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