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22:41, 12 января 2024Культура

Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» проданы на аукционе

Hansons: найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» проданы на аукционе

Кадр: сериал «Друзья»

Сценарии к двум сериям сериала «Друзья», которые были найдены в мусоре 25 лет назад, проданы на аукционе более чем за 22 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons.

Отмечается, что сценарии первоначально оценивались в 600-800 фунтов стерлингов. Цена выросла после того, как аукционный дом получил 219 заявок со всего мира.

«Общая сумма, которую заплатил иностранный онлайн-покупатель, составила 28 864 фунта (с налогами и сборами»), — говорится в сообщении.

Сценарии серий с названиями «Эпизод со свадьбой Росса I» и «Эпизод со свадьбой Росса II» планировалось уничтожить после завершения съемок эпизодов в Лондоне в 1998 году, однако бывшая сотрудница британской студии случайно обнаружила их и забрала себе.

Ранее стало известно, что актер Мэттью Перри потребовал убрать из ситкома «Друзья» сцену, в которой его персонаж изменил своей возлюбленной. Перри посчитал, что поклонники сериала не простят этого поступка Чендлеру.

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      Марина Совина
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