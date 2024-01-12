Пьяный мигрант стал фигурантом уголовного дела из-за избиения 6-летней девочки

В Ленобласти пьяный мигрант напал на шестилетнюю девочку и стал фигурантом дела

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана, обвиняемого в покушении на шестилетнюю девочку. Об этом в пятницу, 12 января, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Как сообщает 78.ru, ЧП произошло в квартире, которую сдают посуточно. В помещении происходила вечеринка, где были фигурант и две женщины, одна из которых пришла с дочерью.

Как уточняет портал, мать предлагала ребенку пойти домой, но девочка веселилась, тогда мать ушла спать, оставив ребенка с незнакомцем. Когда тот проснулся после пьяной вечеринки, то напал на девочку и начал ее избивать. На крики ребенка прибежали соседи, которые и вызвали полицию.

Помимо расследования уголовного дела, сотрудники полиции намерены дать правовую оценку действиям матери девочки.