Россиян предупредили о подорожании платного высшего образования

«Известия»: стоимость платного высшего образования в РФ вырастет на 10-12 %

В 2024/25 учебном году стоимость платного высшего образования в России может увеличиться в среднем на 10-12 процентов. Об этом заявил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимир Зернов. Его слова приводит газета «Известия».

Как уточнил Зернов, на подобную динамику повлияет ряд факторов, включая увеличение затрат ВУЗов (высших учебных заведений) на оборудование и программное обеспечение (ПО). Последнее связано с уходом с российского рынка ряда импортных поставщиков и производителей, объяснил он.

В качестве еще одной важной причины грядущего удорожания платного высшего образования Зернов назвал существенное увеличение цен на электроэнергию и услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году. Кроме того, динамика будет обусловлена ростом зарплат педагогов.

С учетом вышеуказанных факторов в наиболее сложной ситуации, по словам эксперта, окажутся негосударственные образовательные учреждения. Брать кредиты им станет сложнее из-за роста банковских процентных ставок, а жить на заемные средства с каждым днем становится все более рискованно. На этом фоне единственным выходом для таких учреждений станет повышение стоимости платного образования, резюмировал Зернов.

Стоимость высшего образования в России растет не первый год. В первой половине августа газета «Ведомости» сообщала, что обучение в ведущих университетах Москвы и Санкт-Петербурга подорожало в 2023/24 учебном году в среднем на 12 процентов. За это время увеличилась стоимость обучения по самым популярным направлениям, включая «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика» и «журналистика».