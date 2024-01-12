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13:56, 12 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам перечислили помогающие при бессоннице продукты

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие продукты помогут при бессоннице. Выпуск, где он их перечислил, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин посоветовал тем, кто хочет справиться с бессонницей, отказаться от плотного ужина, заменив его легким перекусом. В этот прием пищи врач рекомендовал есть продукты, богатые гормоном мелатонином, отвечающим за ночной сон. К таким он отнес продукты с высоким содержанием белка, например, яйца, индейку и нежирную рыбу. По словам Агапкина, они содержат аминокислоту, которая и превращается в гормон сна.

Кроме того, специалист посоветовал перед сном пить кефир или йогурт. «Установлено, что, влияя на кишечную микрофлору, кисломолочные продукты тоже улучшают сон», — объяснил он. Продуктами, содержащими много мелатонина, Агапкин также назвал бананы и вишню. По его словам, половина стакана замороженной вишни содержит необходимое для хорошего сна количество мелатонина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что побороть бессонницу помогут виноград и миндаль. Он также напомнил, что содержащийся в них мелатонин позволяет контролировать вес и может предотвратить гипертонию.

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      Мария Большакова
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