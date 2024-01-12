Российский город затопило нечистотами

Новочеркасск затопило нечистотами

Новочеркасск Ростовской области затопило сточными водами, в связи с этим местная администрация решила ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Внимание на случившееся обратил Telegram-канал Mash.

Город начало заливать нечистотами 4 января после аварии на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Из-за прорыва канализации серьезно пострадал микрорайон Соцгород — зловонная вода в течение нескольких дней затапливает подъезды нескольких домов. Так, жителям дома на улице Привокзальной, пришлось строить конструкции из досок, чтобы иметь возможность покинуть здание. Однако, несмотря на это, жильцы признаются, что выйти из дома практически невозможно — из-за этого некоторым школьникам приходится пропускать учебу.

Устранить последствия случившегося более чем за неделю сотрудникам коммунальных служб не удалось из-за морозной погоды в городе — для того чтобы ликвидировать затопления в аналогичной ситуации, которая произошла в Новочеркасске более 20 лет назад, специалисты перекрывали водоснабжение. Другое решение пока не найдено, и информации о том, когда проблема сможет быть решена, нет.

Ранее в январе стало известно, что в Москве затопило высотку, расположенную на Кудринской площади.