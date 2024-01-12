В избирательном штабе Путина назвали число собранных в его поддержку подписей

Штаб: в поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 миллиона подписей

В поддержку самовыдвижения кандидатуры действующего президента России Владимира Путина на предстоящих в марте выборах главы государства собрано более 1,8 миллиона подписей. Об этом рассказали в его избирательном штабе, сообщает в пятницу, 12 января, ТАСС.

«Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов», — уточнили в штабе.

По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей, при этом не более 7,5 тысячи в каждом регионе. Последний срок сдачи подписей в Центризбирком России — 31 января. Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года.