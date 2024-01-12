В офисе Зеленского рассказали о сроках принятия закона о мобилизации

Подоляк: закон о мобилизации на Украине примут через несколько дней или недель

В офисе Зеленского рассчитывают принять закон о мобилизации в течение нескольких дней или недель. О сроках принятия законопроекта рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении с учетом еще дополнительных правок, которые необходимо внести, учитывая позицию, например, антикоррупционного комитета и других парламентских комитетов», — отметил он.

При этом, по словам Подоляка, депутаты Верховной Рады рассчитывают получить закон, который понравится людям, но это невозможно. Он отметил, что в текущей ситуации имеются особые требования к процессам мобилизации, и закон будет принят.

Ранее глава министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Он также подчеркнул, что министерство учло все замечания, которые поступили после внесения документа в Раду в конце 2023 года.