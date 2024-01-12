В ВСУ назвали дебилами украинских чиновников

Офицер ВСУ Касьянов: закупкой дронов для армии занимаются неграмотные чиновники

Закупкой дронов для украинской армии занимаются чиновники, которые совершенно в этом не разбираются, пожаловался специалист по разработке и производству беспилотников, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Radio NV.

Он подчеркнул, что им не хватает технических знаний. По словам военного, многие из тех, кто ответственен за беспилотную авиацию, не имеют представления о разработке и производстве дронов, в результате чего власти страны приобретают беспилотники у перекупщиков, которые занимаются сборкой зарубежных моделей.

При этом, подчеркнул Касьянов, в стране есть настоящие производители, однако к ним не обращаются из-за кумовства среди чиновников. То же самое происходит и в сфере радиоэлектронной борьбы, добавил он. «Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. Просто дебилы нами управляют», — посетовал офицер.

Ранее командир роты «Ахиллес» 92-й отдельной аэромобильной бригады Юрий Федоренко заявил, что Россия семикратно превосходит Украину по числу дронов. По его словам, на один украинский беспилотник приходится пять-семь российских.