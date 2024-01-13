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21:44, 13 января 2024Россия

Число пострадавших при атаке беспилотников на белгородское село выросло

Гладков: количество пострадавших при атаке БПЛА в Мокрой Орловке выросло до двух

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о возросшем числе пострадавших в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Мокрая Орловка в Белгородской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уточненная информация об атаке дронами-камикадзе в Мокрой Орловке. Количество пострадавших увеличилось до двух человек», — заявил глава региона.

Он отметил, что мужчина с сотрясением головного мозга и слепым ранением нижней конечности обратился в медучреждение самостоятельно. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второй пострадавший получил множественные ранения мягких тканей лица и был направлен в областную клиническую больницу Белгорода.

Ранее Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Мокрая Орловка в Белгородской области. Сообщалось об одном пострадавшем и трех поврежденных автомобилях, один из которых сгорел.

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      Марина Совина
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