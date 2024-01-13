ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области

Гладков сообщил, что мужчина пострадал из-за атаки ВСУ на село Мокрая Орловка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Мокрая Орловка в Белгородской области, один человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара есть один пострадавший мирный житель — водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз», — рассказал Гладков. По словам главы региона, пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, повреждены три автомобиля, один из них сгорел. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки, 12 января, атаковали семь районов Белгородской области. В частности, по Белгородскому району было выпущено три артиллерийских снаряда, в трех селах с беспилотников было сброшено по одному взрывному устройству, а также была зафиксирована атака с помощью двух дронов-камикадзе.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.