Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:19, 13 января 2024Россия

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области

Гладков сообщил, что мужчина пострадал из-за атаки ВСУ на село Мокрая Орловка

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Мокрая Орловка в Белгородской области, один человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара есть один пострадавший мирный житель — водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз», — рассказал Гладков. По словам главы региона, пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, повреждены три автомобиля, один из них сгорел. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки, 12 января, атаковали семь районов Белгородской области. В частности, по Белгородскому району было выпущено три артиллерийских снаряда, в трех селах с беспилотников было сброшено по одному взрывному устройству, а также была зафиксирована атака с помощью двух дронов-камикадзе.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Запорожье обвинили Украину в подготовке антироссийских провокаций. Каковы вероятные сценарии?

      В Госдуме отреагировали на поднятие самолетов ВВС Польши из-за авиации РФ

      В Германии заявили об отсутствии у ВСУ резерва для наступления

      Wildberries опровергла отсутствие у склада в Петербурге документа о соответствии

      В Минобрнауки оценили возможность повышения цен на обучение в вузах

      Ковальчука упрекнули в несоответствии уровню КХЛ

      Хуситы назвали военные объекты США своей законной целью

      ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области

      В России экс-участкового обвинили в насилии после жалобы на начальство

      У Романа Абрамовича нашли новые инвестиции в европейские стартапы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости