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10:55, 13 января 2024Россия

Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 января атаковали семь районов Белгородской области. Об обстрелах российского приграничного региона за сутки в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По Белгородскому району было выпущено три артиллерийских снаряда, в трех селах с беспилотников было сброшено по одному взрывному устройству, также была зафиксирована атака с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. «После работы системы ПВО по воздушным целям на 13 января выявлены повреждения в поселке Разумное: в одном частном домовладении выбиты окна. В поселке Новосадовый пострадал один автомобиль. В поселке Майский в частном домовладении выбиты окна», — добавил Гладков.

Кроме того, ВСУ атаковали Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Шебекинский и Грайворонский городской округа. В Валуйском городском округе также под минометный обстрел попало село Вериговка. Как уточнил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

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Отмечается, что в Грайворонском округе противник атаковал в том числе шестью дронами-камикадзе. Пострадавших нет, но были повреждены пять гражданских автомобилей.

«На окраине села Пороз [в Грайворонском городском округе] с БПЛА сброшено взрывное устройство, для обезвреживания которого была вызвана саперная группа Росгварии. Обошлось без последствий. По окраине села Безымено выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Дроновка — пять, по окраине села Козинка — один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.

12 января сообщалось, что из-за обстрела со стороны ВСУ четыре населенных пункта в Белгородской области остались без света. При атаке никто не пострадал.

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      Олег Давыдов
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