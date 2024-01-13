Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 января атаковали семь районов Белгородской области. Об обстрелах российского приграничного региона за сутки в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По Белгородскому району было выпущено три артиллерийских снаряда, в трех селах с беспилотников было сброшено по одному взрывному устройству, также была зафиксирована атака с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. «После работы системы ПВО по воздушным целям на 13 января выявлены повреждения в поселке Разумное: в одном частном домовладении выбиты окна. В поселке Новосадовый пострадал один автомобиль. В поселке Майский в частном домовладении выбиты окна», — добавил Гладков.

Кроме того, ВСУ атаковали Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Шебекинский и Грайворонский городской округа. В Валуйском городском округе также под минометный обстрел попало село Вериговка. Как уточнил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что в Грайворонском округе противник атаковал в том числе шестью дронами-камикадзе. Пострадавших нет, но были повреждены пять гражданских автомобилей.

«На окраине села Пороз [в Грайворонском городском округе] с БПЛА сброшено взрывное устройство, для обезвреживания которого была вызвана саперная группа Росгварии. Обошлось без последствий. По окраине села Безымено выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Дроновка — пять, по окраине села Козинка — один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.

12 января сообщалось, что из-за обстрела со стороны ВСУ четыре населенных пункта в Белгородской области остались без света. При атаке никто не пострадал.