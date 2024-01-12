Обстрел ВСУ оставил без электричества четыре российских населенных пункта

Белгородский губернатор Гладков: 4 поселка остались без света из-за обстрела ВСУ

Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре населенных пункта в Белгородской области остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, под обстрел попала окраина села Глотово в Грайворонском городском округе, из-за чего была повреждена линия электропередачи.