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18:12, 12 января 2024Россия

Обстрел ВСУ оставил без электричества четыре российских населенных пункта

Белгородский губернатор Гладков: 4 поселка остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре населенных пункта в Белгородской области остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, под обстрел попала окраина села Глотово в Грайворонском городском округе, из-за чего была повреждена линия электропередачи.

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