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16:40, 13 января 2024Путешествия

Японский самолет экстренно развернули в воздухе из-за проблемы в кабине пилотов

Boeing-737 авиакомпании ANA экстренно сел из-за трещины на стекле кабины пилотов

Фото: Unsplash

В аэропорту японского города Саппоро совершил экстренную посадку Boeing-737, принадлежащий местной авиакомпании All Nippon Airways (ANA). Как сообщает информационное агентство «Киодо», борт развернули в воздухе вскоре после вылета из этого же аэропорта из-за трещины на стекле в кабине пилотов.

Отмечается, что на борту находились 59 пассажиров (в том числе младенцы) и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, а после того как самолет сел, специальные службы начали расследование причин возникновения проблемы.

Рейс 1182 должен был приземлиться в Тояме. Сейчас всех пассажиров распределяют по альтернативным бортам.

Ранее совершил экстренную посадку летевший из Москвы в Оренбург самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines. Причиной стал занос снегом посадочных полос в пункте назначения. Борт, прокружив в зоне ожидания около часа, сел в Самаре.

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      Олег Давыдов
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