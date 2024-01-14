Названы главные сложности Украины с обслуживанием западной военной техники

Военный эксперт Дандыкин: Украине сложно обслуживать технику из-за нагрузки

Обслуживание западной военной техники стало очень большой нагрузкой для Украины, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные сложности Киева с содержанием и ремонтом оружия, которое он получил от союзников.

«Идет разносортица, разный калибр снарядов — 152 миллиметра, 155 миллиметров, танки отличаются — Leopard, Challenger, не говоря об Abrams, системы залпового огня — HIMARS, советская "Ольха". Это накладывает на тыловые органы, на производство и обеспечение боеприпасов огромную нагрузку. В отличие от них, у нас все свое, все советское, перешедшее в российское, там все откалибровано», — сказал он.

По словам Василия Дандыкина, у Украины также недостаточно кадров для обслуживания западной техники. Киеву необходимо готовить не только военных, которые будут ей управлять, но и персонал, который будет проверять ее боеготовность. Военный эксперт сомневается, что этим могут заниматься специалисты НАТО, поскольку работа в республике для них рискованна из-за российских ударов по военным объектам.

Как заявил советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, Киев в будущем планирует полностью перейти на западную военную технику. Однако он отметил, что республике будет сложно ее содержать. В частности, речь шла об американских самолетах F-16. По его словам, очень трудно обслуживать разные виды техники.