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16:58, 15 января 2024Среда обитания

Продажи электрокаров в России выросли почти в четыре раза

Автоэксперт Уткина: продажи электрокаров в России выросли на 290 процентов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Объемы продаж электромобилей в России по итогам 2023 года вырос почти в четыре раза. Об этом в эфире «Радиоточки НСН» рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

В сравнении с позапрошлым годом прирост составил 290 процентов. Интерес россиян к электрокарам вырос главным образом благодаря льготам. Водителям электромобилей предоставляется право бесплатного проезда по платным дорогам. Кроме того, владельцы машины с электрическим двигателем освобождаются от уплаты транспортного налога и парковок. В 2024 году спрос россиян на электрокары будут стимулировать, расширяя систему зарядных станций, добавила автоэксперт.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития, Минтранс и «Автодор» планируют продлить право бесплатного проезда по платным трассам для водителей электромобилей. По данным СМИ, чаще всего льготами пользовались владельцы Tesla и других машин зарубежного производства.

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      Виктория Клабукова
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