Гуф обвинил сестру и бывшую супругу в попытках отправить его в Сибирь

Гуф обвинил сестру и экс-супругу в попытках отправить его в Сибирь на полгода

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, обвинил свою сестру Ольгу, а также первую супругу Айзу-Лилуну Ай (Анохину) в попытках отправить его на реабилитацию в Сибирь на полгода, чтобы заполучить его деньги. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Видимо, не зря, когда я приехал в Москву, сестренка вместе с Айзой хотели отправить меня на реабилитацию в Сибирь месяцев на шесть, чтобы я был должен неустойку за все пропущенные концерты», — написал музыкант.

Долматов добавил, что перестал работать с родственницей, которая исполняла должность концертного менеджера, а также обнаружил, что под ее руководством потратил три миллиона рублей, но не помнит, куда именно.

Говоря о своей первой супруге Айзе, Гуф рассказал, что она настраивает их общего сына Сэма против него: «Первая ни с того ни с сего решила подать на меня в суд спустя 11 лет после развода. Не просто на алименты, вообще хочет очень много. Чем больше, тем лучше. А лучше — все. Год за годом настраивает ребенка против меня».

Свою вторую супругу, которая родила рэперу дочь Тину, он обвинил в попытках спрятать от него ребенка.

Ранее Айза обратилась в суд, чтобы взыскать с Долматова алименты на содержание их общего сына Сэма.