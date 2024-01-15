Премьер Болгарии заявил о пророссийской направленности школьных учебников

Премьер Болгарии Денков назвал учебники по истории недостоверными из-за России

Школьные учебники Болгарии не представляют полную картину истории страны и выставляют Российскую империю и Советский Союз в положительном свете. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, передает ТАСС.

«Если говорить об учебниках, то необходимо, чтобы они представляли историю такой, какой она была. В наших учебниках, я об этом говорил неоднократно, представлена только часть нашей истории, которая представляет Россию и Советский Союз в определенном [положительном] свете», — отметил политик.

По его мнению «истинная история» также содержит другие элементы, которые «были расчищены», для создания определенного образа для молодого поколения. В частности, Денков призвал добавить в учебники документы, касающиеся истории заключения Сан-Стефанского мирного договора 1878 года.

Сан-Стефанский договор — мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1877-1878 годов, по итогу которой Болгария фактически получила независимость от Османской империи. Сегодня дата заключения договора считается болгарским национальным праздником и отмечается как день восстановления государственности.

В последний раз праздничные шествия по случаю освобождения Болгарии проходили в марте 2023 года. Как отмечала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, «память о Русско-турецкой войне все так же священна».