69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
17:11, 15 января 202469-я параллель

Путину предложили перенести столицу России

Якутский историк Николаев предложил Путину перенести столицу России в Иркутск

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу страны из Москвы. Об этом сообщает портал Sakhalife, опубликовавший открытое письмо ученого.

По мнению россиянина, новую столицу следует разместить в Иркутске. В качестве аргументов он предложил большую пользу от Иркутска с точки зрения географии и большую защищенность этого города от внешних угроз.

«На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны», — заявил он.

Кроме того, Николаев отметил, что Иркутск уже являлся административным центром Сибири и одним из центров другого государства.

Иркутск являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии

Афанасий Николаевисторик

Свое обращение историк разместил в открытом доступе и направил в общественную приемную президента.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

      Новый начальник ГУ Росгвардии по Москве пообещал полноценную безопасность города

      Россиянам назвали подешевевшие в январе автомобили

      Украинская теннисистка высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2024

      Бузова снялась в шубе за 26 миллионов рублей

      В МИД Испании заявили о застое в ситуации на Украине

      Во Владивосток доставили аппарат АС-30

      В Латвии решили депортировать 72-летнюю незрячую пенсионерку

      Организовавшее голую вечеринку Ивлеевой агентство объявило о ликвидации

      Путину предложили перенести столицу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости