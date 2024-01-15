Путину предложили перенести столицу России

Якутский историк Николаев предложил Путину перенести столицу России в Иркутск

Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу страны из Москвы. Об этом сообщает портал Sakhalife, опубликовавший открытое письмо ученого.

По мнению россиянина, новую столицу следует разместить в Иркутске. В качестве аргументов он предложил большую пользу от Иркутска с точки зрения географии и большую защищенность этого города от внешних угроз.

«На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства России, ускорит социально-экономическое развитие нашей страны», — заявил он.

Кроме того, Николаев отметил, что Иркутск уже являлся административным центром Сибири и одним из центров другого государства.

Иркутск являлся не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии Афанасий Николаев историк

Свое обращение историк разместил в открытом доступе и направил в общественную приемную президента.