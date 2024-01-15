Российский боец увернулся от атакующего дрона ВСУ и попал на видео

Российский боец увернулся от атакующего FPV-дрона ВСУ

Российский боец выманил на себя вражеский FPV-дрон и увернулся от него. Кадры опубликованы в Telegram-канале 105-го стрелкового полка 1-го Донецкого армейского корпуса.

Инцидент был запечатлен разведывательным коптером. На ролике видно, как военнослужащий стреляет в беспилотник, а когда тот пошел в атаку, упал. В результате дрон взорвался в паре метров от бойца, и тот пошел дальше.

Комментирующие происходящее сослуживцы оценили поступок бойца, отметив его мужество.

«Комсомольская правда» предположила, что боец отвлек дрон он некоего стратегического объекта. Издание выяснило, что в Минобороны уже в курсе появившегося видео.