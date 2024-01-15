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17:23, 15 января 2024Культура

Жена Игоря Николаева отреагировала на слухи о разводе с артистом

Юлия Проскурякова опровергла слухи о разводе с Игорем Николаевым

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Жена российского певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова отреагировала на слухи о разводе с артистом. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, поклонники предположили, что в отношениях пары могут быть проблемы, после того, как заметили на видео отсутствие семейного портрета, висевшего в гостиной над фортепиано. Проскурякова опровергла слухи о расставании и заявила, что портрет висит в квартире в Москве. «Семейная картина — в квартире! Так и висит», — сказала супруга артиста.

Ранее Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Сообщалось, что под названием одноименного хита музыкант будет продавать алкоголь, в том числе вина, ликеры и медовуху.

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      Варвара Кошечкина
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