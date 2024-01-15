Жена Игоря Николаева отреагировала на слухи о разводе с артистом

Юлия Проскурякова опровергла слухи о разводе с Игорем Николаевым

Жена российского певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова отреагировала на слухи о разводе с артистом. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, поклонники предположили, что в отношениях пары могут быть проблемы, после того, как заметили на видео отсутствие семейного портрета, висевшего в гостиной над фортепиано. Проскурякова опровергла слухи о расставании и заявила, что портрет висит в квартире в Москве. «Семейная картина — в квартире! Так и висит», — сказала супруга артиста.

Ранее Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Сообщалось, что под названием одноименного хита музыкант будет продавать алкоголь, в том числе вина, ликеры и медовуху.