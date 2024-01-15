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19:48, 15 января 2024Ценности

Звездные стилисты назвали россиянкам модные тренды 2024 года

Стилист Янковская: «тихая роскошь» и ультракороткие шорты актуальны в 2024 году

Фото: Unsplash

Россиянкам перечислили главные тренды 2024 года. Соответствующий пресс-релиз с комментариями экспертов поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Звездная стилистка Эльвира Янковская заявила, что актуальным останется модное течение «тихая роскошь». «Хлопковые поло, юбки-карандаш пастельных тонов, серые вещи, белые рубашки и даже джинсы-бойфренды классического голубого цвета. Прекрасные образы демонстрируют марки KAPSULA, ZARINA, KU+BA, NICE ONE, NAMELAZZ и другие», — заявила она.

Кроме того, по словам специалистки, дизайнеры увлеклись тотально белыми образами. В противовес «тихой роскоши» модными Янковская назвала ультракороткие микрошорты, юбки-трапеции и предметы гардероба в цвете металлик. Подобные вещи представлены в ассортименте LIME, CHARUEL, LICHI и других.

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Инфлюэнсер Елена Ушакова, в свою очередь, призвала читателей обратить внимание на наряды красного и серебряного цветов, а также на различные аксессуары, в том числе ободки на голову, повязки и перчатки. «Тренд на Y2K спадает, в целом двухтысячные уже становятся не такими трендовыми», — уточнила собеседница издания.

При этом модный редактор Анна Рыкова рекомендует присмотреться к вещам с асимметричными деталями. «И романтизм: объемные платья и блузы с воланами и оборками в русском стиле, а также топы и платья из шелка и набивного ситца», — заключила она.

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      Карина Черных
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