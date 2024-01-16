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19:19, 16 января 2024Силовые структуры

Российский подросток похитил сверстника и потребовал загладить вину деньгами

СКР обвинил 17-летнего уфимца в похищении сверстника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Уфе следователи предъявили обвинение 17-летнему местному жителю в похищении сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, 17 ноября 2023 года подросток встретился в магазине с 16-летним приятелем, с которым у него был конфликт. Он напал на него и, угрожая ножом, усадил в автомобиль знакомого. Они увезли заложника в съемную квартиру, где обвиняемый его избил и удерживал.

Похититель потребовал у жертвы «загладить вину деньгами» и тот стал звонить родственникам, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД. В итоге тетя согласилась дать 22 тысячи рублей, а при передачи денег поняла, что племянника силой удерживают в неволе. Она вызвала полицию, которая попыталась задержать обвиняемого, но он сумел скрыться. Похищенного освободили.

Через некоторое время подросток сам явился в полицию и сознался в похищении приятеля.

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      Любовь Ширижик
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