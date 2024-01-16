Бывший замглавы российской колонии получил условный срок за мошенничество

ФСБ: в Адыгее вынесли приговор экс-замначальника колонии за мошенничество

Бывшего заместителя начальника колонии № 1 УФСИН России по Адыгее Мурадина Кушхова приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно за коррупцию и мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по республике.

Экс-замглавы колонии признан виновным по части 3 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») УК РФ. Ему назначали трехлетний испытательный срок и запретили два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах. Кроме того, мужчину лишили звания «подполковник внутренней службы».

По данным ведомства, в мае 2023 года осужденный попросил Кушхова написать положительную характеристику о нем для ходатайства об условно-досрочном освобождении. Фигурант согласился и получил денежное вознаграждение, хотя на самом деле не планировал готовить обещанные документы. А в июне Кушхов разрешил заключенному за взятку длительное свидание в колонии.

Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.