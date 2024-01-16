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15:41, 16 января 2024Экономика

Европа столкнулась с рекордным количеством желающих дать ей в долг

Bloomberg: спрос на европейский долг с начала года оказался рекордным в истории

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Спрос на долговые обязательства Европы в начале 2024 года оказался рекордным в истории. Инвесторы желают вложить порядка триллиона евро при объеме заявок в пять раз меньше — 221,5 миллиарда евро, сообщает Bloomberg.

При этом в очередь на покупку выстроились не только крупные фонды, но и инвесторы с запасами наличных. Беспрецедентная активность наблюдается на фоне уверенности в устойчивости европейской экономики и ожидании скорого снижения ставок, после чего доходность облигаций, как государственных, так и корпоративных снизится.

На европейский госдолг пришлось более половины заявок — 550 миллиардов евро. Лучше всего идут облигации Италии, Испании и Франции. Корпоративные бонды разместили 140 компаний. Средняя доходность по еврооблигациям составила 3,7 процента.

Противоположная ситуация наблюдается на китайском фондовом рынке. В начале года индекс CSI 300 (акции крупнейших китайских компаний) потерял более четырех процентов, так что январь может стать шестым подряд месяцем его снижения.

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      Платон Щукин
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