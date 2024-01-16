Россиянин приказал 12-летнему сыну порезать ножом врача и получил 13 лет

Житель Ижевска, заставивший 12-летнего сына порезать врача, сел на 13 лет

Ленинский районный суд Ижевска приговорил к 13 годам лишения свободы 46-летнего местного жителя по фамилии Тюрин, ранее уже судимого за совершение преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчина признан виновным в покушении, вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и применении насилия в отношении представителя власти. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Суд взыскал с Тюрина в пользу раненого врача 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Из материалов дела следует, что днем 18 декабря 2021 года Тюрин был в городской больнице №3 и там стал конфликтовать с дежурным врачом. Мужчина посчитал, что медик ненадлежащим образом осмотрел его 9-летнего сына и ударил его по голове, а затем заставил старшего сына 12 лет накинуться на врача с ножом. Мальчик трижды успел ударить того острым предметом, после чего его остановил медперсонал.

Тюрин с детьми сбежал из больницы, но в тот же день полицейские пришли за ним домой. При задержании мужчина оказал сопротивление — он в наручниках ударил силовика по лицу.