Освободившийся из российской колонии вор в законе Турикела улетел в Египет

Из костромской колонии вышел вор в законе Турикела и улетел в Египет

52-летний грузинский вор в законе Мамука Шубитидзе (Давид Бараташвили), известный в криминальном мире как Турикела или Мамука Кахетинский, вышел на волю из колонии общего режима №4, расположенной в поселке Островское Костромской области. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Отбыв трехлетний срок за мошенничество, криминальный авторитет улетел в Египет. Он объявлен МВД России персоной нон-грата на пожизненный срок.

Турикела был в розыске 28 лет, пока в 2021 году его не поймали полицейские в Московской области. По приговору Кировского районного суда Самары его отправили в места лишения свободы. Власти Грузии обвиняли его в расправе над полицейским в 1993 году. Чтобы избежать правосудия, Шубитидзе сменил имя и фамилию, став Давидом Бараташвили.

В 1997 году он был коронован, после чего осел в Западной Сибири, в частности в Кемерово и Новосибирске. Там авторитет постоянно проживал до 2004 года, пока на него не было совершено покушение.

К поискам грузина присоединилась милиция Белоруссии по заявлению его бывшей сожительницы, которая родила от него ребенка. Она обвинила его в обмане и назвала «ужасным человеком, которому не место среди людей».