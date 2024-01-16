Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:00, 16 января 2024Среда обитания

Молодые семьи описали квартиру мечты

ПИК и A2:Research: в идеальной квартире для молодых семей нужна гардеробная

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В идеальной квартире, по мнению молодых семей из крупных городов России, должны быть просторная кухня-гостиная и гардеробная. Жилье мечты описали участники совместного исследования компании ПИК и аналитического агентства A2:Research. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Идеальная квартира, по мнению этой категории граждан, должна обладать просторной кухней-гостиной (так считает каждый третий участник исследования), гардеробной (22 процента), высокими потолками (20 процентов) и панорамными окнами (15 процентов). При этом только 23 процента респондентов сочли важным наличие детской комнаты, хотя 53 процента россиян не имеет отдельного пространства для ребенка в своей текущей квартире.

На принятие решения о покупке недвижимости также влияет возраст дома. Больше трети (32 процента) респондентов не готовы рассматривать квартиры в старом фонде. По данным аналитиков, 22 процента молодых семей выбирают проекты на этапе строительства, а 12 процентов отдают предпочтение уже построенным новым домам.

Инфраструктура тоже важна для россиян — так, необходимо наличие поблизости школы (38 процентов), детского сада (37 процентов), небольшого сквера для прогулок (33 процентов), детской площадки (28 процентов), парковки (26 процентов) и пандусов для маломобильных граждан (22 процента).

При этом только 16 процентов молодых семей из крупных городов России смогли самостоятельно накопить деньги на приобретение жилья — остальные пожаловались на отсутствие такой возможности. Основным источником средств для покупки дома или квартиры молодыми семьями оказались помощь родителей (такой вариант указали 34 процента опрошенных) и ипотека (21 процент). При этом больше половины молодых семей (62 процента опрошенных) изучают варианты приобретения жилья.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ребенок пострадал после попытки атаки ВСУ на Воронеж. Обломки дрона угодили в жилой дом, в городе введен режим ЧС

      В ЕС нашли способ помогать Украине в условиях усталости Запада от конфликта

      Полковник рассказал о боевой мощи вызывающего беспокойство Киева истребителя

      Схватка оленя и собаки на улице в Москве попала на видео

      Молодые семьи описали квартиру мечты

      Порномодель рассказала о реакции мужа на секс с другими мужчинами

      ВСУ увеличили количество западной техники под Купянском

      Финские компании уличили в экспорте военных товаров в Россию

      В России собрались запретить немецкое пиво

      Россиянка сравнила русских мужчин с новозеландцами фразой «очевидный выбор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости