Молодые семьи описали квартиру мечты

ПИК и A2:Research: в идеальной квартире для молодых семей нужна гардеробная

В идеальной квартире, по мнению молодых семей из крупных городов России, должны быть просторная кухня-гостиная и гардеробная. Жилье мечты описали участники совместного исследования компании ПИК и аналитического агентства A2:Research. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Идеальная квартира, по мнению этой категории граждан, должна обладать просторной кухней-гостиной (так считает каждый третий участник исследования), гардеробной (22 процента), высокими потолками (20 процентов) и панорамными окнами (15 процентов). При этом только 23 процента респондентов сочли важным наличие детской комнаты, хотя 53 процента россиян не имеет отдельного пространства для ребенка в своей текущей квартире.

На принятие решения о покупке недвижимости также влияет возраст дома. Больше трети (32 процента) респондентов не готовы рассматривать квартиры в старом фонде. По данным аналитиков, 22 процента молодых семей выбирают проекты на этапе строительства, а 12 процентов отдают предпочтение уже построенным новым домам.

Инфраструктура тоже важна для россиян — так, необходимо наличие поблизости школы (38 процентов), детского сада (37 процентов), небольшого сквера для прогулок (33 процентов), детской площадки (28 процентов), парковки (26 процентов) и пандусов для маломобильных граждан (22 процента).

При этом только 16 процентов молодых семей из крупных городов России смогли самостоятельно накопить деньги на приобретение жилья — остальные пожаловались на отсутствие такой возможности. Основным источником средств для покупки дома или квартиры молодыми семьями оказались помощь родителей (такой вариант указали 34 процента опрошенных) и ипотека (21 процент). При этом больше половины молодых семей (62 процента опрошенных) изучают варианты приобретения жилья.