Сообщение о подарках за подписи в поддержку Путина в ДНР не подтвердилось

Информация о подарках за подписи в поддержку Путина в ДНР не подтвердилась

В украинских Telegram-каналах начало распространяться сообщение, что в Донецкой народной республике (ДНР) раздают подарки посетителям ТРЦ «Донецк Сити» за то, что они поставят подпись за президента России Владимира Путина на выборах. Однако информация не подтвердилась.

Авторы каналов к своей публикации прикрепили видео, на котором запечатлена раздача подарков, но снято оно было в павильоне ДНР на выставке «Россия» в Москве. В день ДНР, который прошел 5 января, все посетители стенда получали сувениры и красные розы.

К посту также прикреплена «инструкция» о том, что «необходимо сделать, чтобы получить подарок». По снимку невозможно установить, когда было запечатлено и где находится это объявление.

Это не первое сообщение, где утверждается, что за подпись в поддержку Путина можно что-то получить. Так, например, ранее в сети появилось сообщение, что в Мелитополе за подпись могут раздавать продукты, но эту информацию опроверг глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»