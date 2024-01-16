Данные о призыве властей ДНР и ЛНР ставить подписи за Путина не подтвердилась

В сети распространили фейк о призыве властей ДНР и ЛНР ставить подписи за Путина

В сети распространились данные о том, что власти в новых регионах России, в частности в ДНР и ЛНР, призывают граждан ставить подписи в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина и обещают за это различные бонусы. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Сообщение об этом 16 января опубликовал в своем Telegram-канале экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он выложил четыре скриншота, показывающих якобы записи из официальных групп во «ВКонтакте» администраций в новых регионах — администрации Луганска и Донецка, Новокаховского городского округа и Запорожской области. Во всех публикациях гражданам рассказывают, где они могут поставить подпись в поддержку Путина.

При этом администрация Луганска якобы пообещала, что поставившие подпись получат подарки: продуктовые наборы и детские игрушки. Власти Запорожской области якобы заявили, что в пункте приема подписей можно поучаствовать в розыгрыше тура в Крым и получить российский паспорт по ускоренной процедуре. «Мы намерены быстрее других регионов собрать подписи и получить дополнительное федеральное финансирование», – приводились слова администрации Донецка. «Наша задача – показать свою преданность и любовь кандидату на пост президента Владимиру Путину, человеку, который нас освободил!» – говорится на приведенном скриншоте из паблика администрации Новокаховского городского округа.

Ни одна из записей, показанных на скриншоте Андрющенко, не была обнаружена в указанных группах администраций во «ВКонтакте». При этом в группе администрации Запорожской области присутствует запись, частично совпадающая с показанной в посте Андрющенко. Однако в действительности в этой публикации рассказывается о графике работы в регионе общественной приемной «Единой России», информации о сборе подписей в поддержку Путина в ней нет.

Кроме того, в посте якобы от администрации Луганска заявляется, что пункт приема подписей работает в доме № 41/7, находящемся на улице Артема. В действительности в Луганске нет здания по такому адресу, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

На скриншотах в посте Андрющенко заметны пунктуационные ошибки. Кроме того, используются слова и выражения с яркой эмоциональной окраской, какие, как правило, отсутствуют в публикациях от имени органов государственной власти. К примеру, президента Владимира Путина в одном из постов называют «любимым». «Благодаря вам мы уже находимся в теплых объятьях нашей родины России!» – гласит одна из подобных фраз. Все это указывает на недостоверный характер публикаций.

Ранее Андрющенко уже публиковал похожее сообщение. В нем утверждалось, что в Донецке предлагают получить продуктовые наборы в обмен на подпись за выдвижение Путина кандидатом на выборах. Министерство труда и социальной политики ДНР опровергло эту информацию.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»