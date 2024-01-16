Путин вручил премию в номинации «Судьба человека — гордость Отечества»

Путин вручил главе башкирского поселения Сафиной премию в спецноминации

Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награду получила глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнара Сафина, передает РИА Новости.

Отмечается, что премия главе башкирского сельсовета была присуждена за особый вклад в служение людям. Путин оценил талант общения Сафиной и поблагодарил за работу.

Всероссийская премия «Служение» присваивается по поручению президента России выдающимся представителям муниципального сообщества, внесшим важный вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни россиян.

Сафина стала главой Мещегаровского сельсовета в 2022 году, заняв место мужа, который отправился в зону специальной военной операции на Украине. Ранее она работала воспитателем в детском саду.