Путин заявил о попытках навязать России «демократию из-за бугра»

Путин: попытки навязать России «свою демократию из-за бугра» обречены на провал

Россия не та страна, которой можно пытаться навязывать «свою демократию из-за бугра», заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на встрече с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал Кремля.

У тех, кто пытается сделать это, ничего не выйдет, отметил глава государства.

В ходе мероприятия Путин назвал тех, кто «пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции» предателями и заявил, что они никогда не смогут достичь своих целей.

На той же встрече глава государства заявил о невозможности победить россиян и подчеркнул, что Москва всегда отстаивала свои интересы и будет продолжать делать это.