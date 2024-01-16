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14:40, 16 января 2024Бывший СССР

Расследование дела об убийстве жены экс-министром экономики Казахстана завершено

Экс-министру экономики Казахстана грозит пожизненный срок за убийство жены

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Досудебное расследование против экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева по делу об убийстве 31-летней жены Салтанат Нукеновой завершено. Об этом сообщает Vlast.kz со ссылкой на МВД республики.

Уточняется, что окончено расследование по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана — части 2 статьи 110 («Истязание») и части 2 статьи 99 («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). По обвинению в «убийстве, совершенном с особой жестокостью», ему грозит от 15 до 20 лет заключения или пожизненный срок, а по статье «истязание» — до двух лет лишения свободы.

Кроме того, было завершено расследование по статьям 432 («Укрывательство») и 434 («Недонесение »о преступлении) УК страны в отношении брата Бишимбаева — владельца «Гастро-центра» в Астане, где произошло убийство Нукеновой. Уточняется, что ранее против него было возбуждено дело по статье 119 УК («Оставление в опасности»). Участники уголовного процесса начали ознакомление с материалами уголовного дела. Затем дело направят в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Казахстане суд арестовал Бишимбаева по делу об избиении жены в одном из ресторанов Астаны, которое привело к летальному исходу.

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      Кристина Есикова
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