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16:26, 16 января 2024Интернет и СМИ

Умер известный в России блогер

Известный автоблогер Андрей Борода умер в возрасте 32 лет

Фото: страница Андрея Бороды во «ВКонтакте»

Известный в России автомобильный блогер Андрей Шипило, известный как Андрей Борода, умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщает «Рен ТВ».

«Узнал [о смерти] от близких. Я его друг. Я пока не могу разглашать информацию, только если родственники дадут добро», — заявил в разговоре с телеканалом друг Шипило Андрей Ламакин.

В свою очередь, Telegram-канал «Борус» сообщает, что тело Шипило нашли 16 января. Он также выразил соболезнования близким Бороды.

Причина ухода из жизни блогера неизвестна. Ламакин рассказал, что для выяснения обстоятельств случившегося проводится экспертиза.

Андрей Шипило выпустил на видеохостинге YouTube более 400 видеообзоров автомобилей. На его канал Siberian Beard, созданный, в 2016 году, подписано 637 тысяч человек.

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